Kleinste dorp van Vlaanderen telt géén coronabesmettingen Emily Nees

02 april 2020

11u35 3 Herstappe Herstappe blijft voorlopig gespaard van het coronavirus. In de kleinste gemeente van Vlaanderen is geen enkele bewoner besmet. Hoe dat komt? “Het is een boerendorp met veel platteland. Iedereen heeft een eigen tuin, dus men moet niet op een hoop zitten.”

Het coronavirus kent geen genade in Limburg. Of toch? In het kleinste dorp in het zuiden van de provincie is geen enkele bewoner besmet met Covid-19. Herstappe krijgt voorlopig vrij spel. Aan social distancing doen, is dan ook piece of cake voor Herstappenaren. “Het is een boerendorp met veel platteland”, zegt burgemeester Leon Lowet.

82 inwoners

“Iedereen heeft een eigen tuin, dus men moet niet op een hoop zitten. Ik heb de indruk dat de mensen enkel buitenkomen om hun broodnodige boodschappen te doen. Het is dus zeer rustig in de straten op dit ogenblik”, zegt Lowet.

“Herstappe is natuurlijk enorm klein, met zo’n 82 inwoners. Procentueel gezien hebben we weinig kans om besmet te raken. Als ik het aantal besmettingen per duizend Limburgs omreken voor onze gemeente, kom ik uit op 0,15. Dat is een laag cijfer. Rond dat af naar boven en je zit al aan één bewoner. Dan behoort Herstappe procentueel gezien tot een van de gemeenten met de meeste besmettingen. Dat is crimineel. Het is dus moeilijk om Herstappe te vergelijken met andere plekken.”