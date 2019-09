Burgervader van de kleine gemeente van het land. “Stemplicht of niet, bij ons zal er altijd 80 à 90 procent komen opdagen.” Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

14u21 0 Herstappe Léon Lowet, de burgemeester van de kleinste gemeente van het land, vindt de afschaffing van de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen een goede zaak. “Ik ben grote voorstander van mensen vrij te laten in hun keuze”, zegt Lowet. “Voor Herstappe zelf zal het tenslotte weinig uitmaken, ik ben ervan overtuigd dat in onze kleine gemeente altijd 80 à 90 procent van de inwoners zijn stem zal uitbrengen, stemplicht of niet.”

Voortaan hoef je niet meer verplicht te gaan stemmen bij lokale verkiezingen. De wettelijke verplichting die sinds 1893 bestond wordt afschaft nadat de coalitiepartners binnen Jambon I daarover een akkoord bereikten. “Een goede zaak’, volgens de burgemeester van Herstappe. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 telde de gemeente slechts 72 kiesgerechtigden waarvan 67 mensen kwamen opdagen. “Ik verwacht niet dat dat aantal sterk zal afnemen”, stelt Lowet. “Hoe kleiner de gemeente hoe groter immers de betrokkenheid van de mensen. Mensen in Herstappe zijn op een of andere manier altijd wel verwant met een kandidaat. In veel gemeenten zal het straks wellicht niet meer volstaan om enkel partijprogramma’s uit de doeken te doen, mensen zullen vooral overtuigd moeten worden om een stem uit te brengen. Bij ons is die uitdaging veel minder groot.”

Historische gemeenteraadsverkiezingen

Op 14 oktober 2018 trokken de Herstappenaren voor het eerst na twaalf jaar politieke rust naar de stembus. Aftredend burgemeester Claudy Prosmans scheurde zich na een intern dispuut af van de enige lijst ‘Gemeentebelangen’ en richtte zijn eigen partij ‘Herstappe+’ op. Zowel Prosmans als Lowet zouden elk een dertigtal verwanten hebben waardoor de beslissende stem in de handen van slechts tien mensen lag. Het zal er in 2024 dus op aankomen die kleine groep te mobiliseren.

“Ik behoud de driekleur”

Voorts mogen burgemeesters voortaan ook kiezen of ze de Vlaamse of de Belgische burgemeesterssjerp dragen. “Ik behoud sowieso de Belgische driekleur. Je eeuwig discussiëren over dit soort dingen, maar zolang ik burgemeester ben in België zal ik niet van mening veranderen. Ik vind trouwens dat er een verschil mag zijn tussen de sjerp van een burgemeester en een schepen, de sjerp van die laatste is geel en zwart.”