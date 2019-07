Willy en Lucienne vieren gouden huwelijksjubileum Wouter Demuynck

15 juli 2019

Willy Vanhulsel en Lucienne Bos uit Herselt vierden op 12 juli hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar kennen tijdens een plaatselijke kermisuitstap van de fanfare Sint-Cecilia, waarvan Willy spelend lid was. Toen door een hevig onweer in het café van haar ouders de elektriciteit uitviel, speelde Willy op zijn trompet voor Lucienne met veel overgave zijn eerste serenade bij kaarslicht waardoor de vonk oversloeg. Samen hebben ze twee zonen en drie kleindochters.

Beiden stonden jarenlang in het onderwijs: Willy in het Damiaaninstituut in Aarschot en zij in de Sint-Lambertusschool in Westerlo. Zij zijn altijd actief geweest in het parochiale en sociale leven in hun gemeente. Lucienne beoefent nog steeds met veel passie de schilderkunst terwijl muziek nog altijd een belangrijke rol speelt in het leven van Willy. Ook fietsen blijft voor allebei een aangename bezigheid.