WEEKENDTIPS: paardrijden, dameszwemmen en kamelencross Onze tips voor het weekend van 1 november tot 3 november

31 oktober 2019

10u00 0

Merksplas - Wolf Sheriff Try Out show

Vrijdag om 21 uur komt Wolf Sheriff naar Café Chapeau in Merksplas. Wolf Sheriff is het soloproject van Jimmy Wouters, de drummer van het voormalige The Hickey Underworld, een Belgische rockgroep die tot enkele jaren geleden nog op Pukkelpop en Rock Werchter speelde. Jim.I.Am is Jimmy’s eerste solo-album, en vrijdag komt hij zijn nieuwe muziek al eens testen bij het publiek van de Chapeau. Op “Jim.I.Am” kiest Wolf Sheriff het pad van alternatieve rock. Benieuwd naar dit solodebuut? Afspraak op 1 november in Café Chapeau!

