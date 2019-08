Wagen belandt in voortuin: bestuurster (21) lichtgewond Wouter Demuynck

27 augustus 2019

17u49 0

Op de Averbodesteenweg in Herselt is dinsdagvoormiddag een voertuig om onbekende reden in een voortuin beland. De 21-jarige bestuurster uit Scherpenheuvel-Zichem is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.