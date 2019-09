Wagen belandt in gracht: één persoon gewond Wouter Demuynck

09 september 2019

11u43 2

Op de Wolfdonksesteenweg in Herselt is maandagochtend omstreeks 7.15 uur een wagen om een nog onduidelijke reden in een gracht beland. Eén persoon moest gewond afgevoerd worden naar het ziekenhuis.