Wagen belandt in de gracht Wouter Demuynck

19 september 2020

13u14 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een bestuurder met zijn wagen in de gracht beland in de Madestraat in Herselt. Hoe het ongeval juist kon gebeuren is niet duidelijk. Bij het ongeval waren geen andere wagens betrokken.

De bestuurder werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.