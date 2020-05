Vrouw gewond na botsing tegen duiker Toon Verheijen

24 mei 2020

15u47 0

De bestuurster van een personenwagen is zondagmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Dieperstraat. De vrouw reed van Westmeerbeek richting Herselt en verloor in een bocht een beetje de controle over het stuur waardoor ze in de berm terechtkwam. De wagen botste tegen een duiker en belandde op de zijkant. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden. Ze is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.