Vrouw gekneld in auto na ongeval in eigen straat Jef Van Nooten

26 september 2019

16u36 4

In de Degstraat in Herselt is donderdagochtend rond 9.30 uur een auto in de gracht beland. Dat gebeurde nadat het voertuig met een andere wagen botste. De 52-jarige bestuurster van de auto die in de gracht belandde – de vrouw woont zelf ook in de Degstraat, zat gekneld in het voertuig. Ze moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer werd uiteindelijk met slechts lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.