Varendonksesteenweg is eerste fietsstraat van Herselt Wouter Demuynck

08 mei 2020

13u24 0 Herselt Sinds vrijdag is de Varendonksesteenweg, althans het deel tussen de Diestsebaan en de Berglaan, in Bergom officieel de eerste fietsstraat van Herselt. De maatregel is een van de vele acties die het gemeentebestuur onderneemt om de schoolomgevingen van deelgemeenten Bergom, Blauberg en Ramsel verkeersveiliger te maken.

Na overleg met de schoolgemeenschap en de inwoners werd in Bergom gekozen voor een fietsstraat in de Varendonksesteenweg, die langs de basisschool van Bergom loopt, en éénrichtingsverkeer rond de school zelf in Hoge Dreef. Dat betekent dat je vanuit de Diestsebaan de basisschool niet meer kan bereiken. Er is eveneens een tweerichtingsfietspad langs de kant van de school aangelegd in Hoge Dreef die afgeboord werd met paaltjes zodat fietsers en auto’s van elkaar worden gescheiden.

Sluipverkeer ontmoedigen

Met de fietsstraat wil het bestuur de veiligheid van fietsers verhogen en sluipverkeer tegengaan. In het najaar gaat het bestuur het andere deel van de Varendonksesteenweg aanpakken om ook daar de veiligheid van de fietsende studenten te verhogen en sluipverkeer te ontmoedigen. “De gemeente Herselt wil fietsers een belangrijke en veilige plaats geven in onze lokale mobiliteit. Deze eerste fietsstraat in onze gemeente is voor mij dan ook een belangrijke stap, maar zeker niet de laatste”, aldus schepen van Mobiliteit Raf Vangenechten (Mensen Met Mensen).