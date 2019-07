Vandalen vernielen elf ramen van pastorie Jef Van Nooten

30 juli 2019

Vandalen hebben zich in de nacht van maandag op dinsdag uitgeleefd op de pastorie aan Dorp in Herselt. Ze gebruikten appels die er in de tuin lagen om de pastorie te bekogelen. Elf ramen van de pastorie zijn daarbij gesneuveld.