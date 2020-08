Uitbater discotheek Millennium grijpt weer naast coronasteun: “We ijverden voor subsidie op basis van omzet, maar komen niet in aanmerking” Wouter Demuynck

13 augustus 2020

16u54 1 Herselt Patrick Wouters, uitbater van discotheek Millennium in Herselt, is de wanhoop nabij. De Vlaamse overheid riep een beschermingsmechanisme in het leven voor zaken die hun omzet met 60 procent of meer zien dalen tegenover vorig jaar, maar daarbij vallen onder meer discotheken uit de boot. “Al van in het begin ijveren we voor een subsidie op basis van omzet. Nu die is er is, blijven we hangen aan die premie van 1.280 euro per maand terwijl we tot wel 8.000 euro aan maandelijkse kosten hebben. Dit is waanzin.”

Sinds discotheek Millennium midden maart verplicht de deuren moest sluiten, ontvangt uitbater Patrick Wouters een premie van 160 euro per dag om de vaste kosten te overbruggen. Aangezien de discotheek echter maar twee dagen per week geopend is, komt dat neer op amper 1.280 euro per maand. Ruim onvoldoende dus om de vaste kosten, die tot wel 8.000 euro per maand kunnen oplopen, te compenseren.

Beschermingsmechanisme

Patrick Wouters had daarom voor een subsidie op basis van omzet geijverd. Zo’n subsidie is er nu in de vorm van het Vlaams beschermingsmechanisme, dat inhoudt dat bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60 procent of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 in aanmerking komen voor een steunbedrag van 7,5% van de omzet van die periode vorig jaar.

Discotheken - en andere zaken die sinds de crisis gedwongen gesloten zijn - hebben evenwel geen recht op die subsidie omdat zij nog steeds een dagpremie krijgen.

Waanzin

“Ik snap niet waar ze dit halen. Al vanaf het begin vroegen we een premie op basis van omzet aangezien we slechts twee dagen per week open zijn. Nu die er is, vallen we uit de boot en blijven we hangen aan die dagpremie. Dit is waanzin en misschien wel de doodsteek. Mensen die gedwongen gesloten worden, worden nog eens extra hard benadeeld en geviseerd tegenover mensen die wel gedeeltelijk open gaan en zo inkomsten en subsidies tegelijk kunnen opstrijken”, aldus Patrick Wouters.

“Ik vraag niet dat de discotheken extra steun krijgen, ik wil enkel dat ze gelijk behandeld worden. Nu vissen we steeds achter het net en laten ze ons wegkwijnen. Bij de beschrijving van de subsidie vermelden ze zelfs discotheken expliciet. Dat wil zeggen dat ze ons niet vergeten zijn. De overheid weet goed genoeg dat we twee dagen per week gedwongen dicht zijn, en niet vijf. Die 1.280 euro per maand is een lachertje. Het is duidelijk dat ze van discotheken af willen zijn.”

Geen perspectief

Intussen zijn de discotheken bijna zes maanden gesloten. “We hebben geen enkel perspectief. Een sluiting kan je wel een tijdje overbruggen, maar nog een jaar erbij haalt niemand. We moeten nu onze zuur verdiende spaarcenten aanwenden voor de vaste kosten. Hoe lang hou je zoiets vol? Tot ze op zijn, maar dat gaan we niet doen.”