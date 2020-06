Twee ongevallen kort na elkaar in Herselt Jef Van Nooten

24 juni 2020

14u00 1

Op de Averbodesesteenweg in Herselt zijn dinsdagnamiddag rond 15.45 uur twee auto’s op elkaar gebotst. De twee wagens raakten zwaar beschadigd. In één van de auto’s raakte een 56-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Bromfietsers

Een kwartier later gebeurde ook een ongeval in de Gust Vandenheuvelstraat in Herselt. Daar geraakte een 29-jarige man uit Herselt gewond bij een ongeval tussen twee bromfietsers. Ook dit slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.