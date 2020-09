Twee inbraken in zelfde straat Jef Van Nooten

03 september 2020

Aan Steenovens in Herselt werd op twee plaatsen in de straat ingebroken in bestelwagens. De bestelwagens stonden op amper een paar huizen van elkaar. Uit één bestelwagen stalen de daders een betonzaag. Bij de andere bestelwagen boorden ze een gat in de achterdeur, maar kregen ze de deur uiteindelijk niet open. Hier konden de dieven geen buit maken.