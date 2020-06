Twee gewonden bij schietpartij aan woning in Herselt TTR

19 juni 2020

07u48

Bron: belga 2 Herselt In Herselt in de Antwerpse Kempen zijn donderdagavond twee twintigers gewond geraakt bij een schietincident. Dat zegt het Antwerpse parket. De slachtoffers zijn twee broers die op hetzelfde adres wonen. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht.

Het incident speelde zich donderdagavond omstreeks 20 uur af in de Groenstraat in Blauberg (Herselt). "Er was een schermutseling aan een woning tussen een groep mensen en de twee inwonende broers", zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. "Op een bepaald moment zijn er schoten gevallen. De twee broers raakten daarbij gewond en zijn na afloop naar het ziekenhuis overgebracht, maar hun toestand is stabiel. De daders zijn gevlucht."