Twee fietsen, scootmobiel en auto botsen op elkaar Jef Van Nooten

18 mei 2020

Op het kruispunt van de Diestsebaan met de Witputstraat in Herselt is zaterdagamiddag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer was samen met een andere fietser onderweg toen ze verrast werden door een scootmobiel die plots remde. De twee fietsers reden in op de scootmobiel, die botste op zijn beurt tegen een auto. Een 26-jarige fietser uit Kasterlee raakte lichtgewond. Hij ging voor verzorging naar het ziekenhuis.