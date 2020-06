Treed in de voetsporen van Willem Elsschot tijdens literaire wandeling in Blauberg Wouter Demuynck

14 juni 2020

19u57 0 Herselt In Blauberg (Herselt) kan je sinds dit weekend de Willem Elsschotwandeling stappen. Langs het parcours van zes kilometer staan twaalf informatieborden met tekstfragmenten uit boeken en gedichten van de beroemde Vlaamse schrijver, die in zijn jeugdjaren vaak vertoefde in Blauberg.

Het jaar 2020 staat in Herselt in het teken van Willem Elsschot, aangezien het 60 jaar geleden is dat de Vlaamse schrijver overleed. Willem Elsschot had een belangrijke band met deelgemeente Blauberg.

In zijn jeugd bracht hij er elke zomervakantie met familie door en zijn literaire pseudoniem dankt hij aan het nabijgelegen bosgebied Helschot, waar hij vaak ging wandelen om inspiratie op te doen. Het monument ‘Kaas’, vernoemd naar een van zijn boeken, naast de kerk is een eerbetoon aan de schrijver. Ook de nabijgelegen brasserie De Verlossing is vernoemd naar een van Elsschots boeken.

Tekstfragmenten

De gemeente Herselt werkte dit jaar allerlei activiteiten rond de beroemde schrijver en zijn band met Blauberg uit. Eén daarvan is de Willem Elsschotwandeling, een wandeling die je letterlijk de kans geeft om in de voetsporen van de schrijver te treden tegelijkertijd kennis te maken met zijn oeuvre. Het gemeentebestuur opende de wandeling zaterdag officieel.

“De wandeling van zes kilometer lang vertrekt en eindigt aan de kerk van Blauberg aan het monument ‘Kaas’. Niet alleen kan je genieten van de mooie natuur, langs het parcours staan ook twaalf informatieborden met tekstfragmenten uit Elsschots gedichten en boeken die verwijzen naar een aspect van zijn leven en zijn oeuvre. Op ieder bord staat een QR-code waarmee bijkomende uitleg kan geraadpleegd worden”, aldus schepen van Cultuur Pieter-Jan Parrein (N-VA).