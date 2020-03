Toneelkring Sint-Maarten brengt komedie ‘Familietrekjes’ op de planken Wouter Demuynck

03 maart 2020

17u03 1 Herselt Vanaf 13 maart speelt Toneelkring Sint-Maarten uit Herselt ‘Familietrekjes’. De komedie van de Britse toneelschrijver Ray Cooney werd geregisseerd door Geert Van den Broeck.

Tijdens het toneelstuk ‘Familietrekjes’ bereidt iedereen in het AZ Sint-Lucas zich voor op een belangrijk jaarlijks congres. De spreker krijgt plots bezoek van een ex-verpleegster, die komt vertellen dat ze samen een zoon van 25 jaar oud hebben. Nadien wringt de spreker zich in allerlei bochten om het onheil te bezweren.

‘Familietrekjes’ gaat vrijdagavond 13 maart om 20 uur in première in de parochiezaal van Herselt. Op datzelfde tijdstip wordt er ook gespeeld op 20 maart en 3 en 4 april. De voorstellingen op 14, 21 en 28 maart zijn reeds volzet. Op zondag 29 maart wordt er ook nog gespeeld om 19.30 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn te reserveren via frans.peeters2@gmail.com of 014/54.59.70.