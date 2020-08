Tientallen vierkante meters bos zwartgeblakerd Toon Verheijen

05 augustus 2020

16u23 0

Tientallen vierkante meters bosgebied aan de Langdonken in Herselt zijn verteerd door een korte maar hevige vegetatiebrand. Een stukje bos over lengte van 50 tot 100 meter is vooral op de grond helemaal afgebrand. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse en er kwam ook een helikopter aan te pas om beter zicht te hebben vanuit de lucht. Het gaat waarschijnlijk om een spontane ontbranding.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.