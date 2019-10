Tattooeurs leven zich uit in VrijTijdsCentrum de Mixx in Herselt Jurgen Geyselings

12 oktober 2019

20u23 0 Herselt Vzw Tattoo Convention organiseert dit weekend voor de eerste maal een internationale tattoo conventie in de Kempen. Het event heeft plaats op zaterdag 12 en zondag 13 oktober in Vrije Tijds Centrum de Mixx in Herselt.

Vzw Tattoo Convention laat het ganse weekend mensen van alle leeftijden de cultuur van tattoeages en piercings ontdekken met meer dan tachtig artiesten die uit een tiental verschillende landen afzakten richting Herselt. De tattooeurs die aan het werk zijn in Herselt zijn afkomstig uit onder andere Indonesië, Nieuw-Zeeland, Rusland en nog vele andere landen.

Eén van de bezoekers aan de internationale tattoo conventie in Herselt was de vijfenveertigjarige Kathleen Schepkens uit Oost-Ham. “Via tattooeur Jeroen van Electrum tattoo ben ik op deze conventie terechtgekomen”, weet de dame. “Ik had reeds enkele kleine tattoo’s op mijn lichaam, maar nu koos ik voor een grotere tattoo op mijn onderarm. Het werd een mooie tekening met in de hoofdrol klaprozen. Het resultaat mag gezien worden.”

Kathleen beleefde een leuke dag op de tattoo conventie in de Mixx. “Het was een superleuk dagje uit voor mij”, verduidelijkt ze. “Eenieder die zich ook maar een beetje kan vinden in het tattoowereldje kan hier zijn ogen de kost geven. Zo ontdekte ik alweer enkele leuke ideetjes die ik in de toekomst kan laten plaatsen. Misschien kan ik ondertussen wel stellen dat de spreekwoordelijke ‘tattooverslaving’ toegeslagen heeft bij mij.”

