Stef en Vera nemen met woonwinkel Tika & Pinakel nieuwe start na overlijden van kleinzoon Milo (6): “Het heeft ons leven een andere wending gegeven” Wouter Demuynck

02 oktober 2020

19u21 0 Herselt Stef De Raes (57) en zijn vrouw Vera Mariën (55) uit Herselt hebben met de opening van hun decoratie- en meubelwinkel Tika & Pinakel de draad weer opgepikt. Bijna twee jaar geleden verloren ze hun kleinzoon Milo (6) aan kanker en de winkel zien ze als een nieuwe start. Een aparte showroom hebben ze niet, want de spullen die ze verkopen staan in hun woning zelf. Komend weekend zwaaien ze voor het eerst de deuren open tijdens hun opendeurweekend, nadat dat al twee keer eerder moest uitgesteld worden wegens corona.

Stef en Vera richtten hun winkel Tika & Pinakel op in december 2019. Ongeveer een jaar eerder, in november 2018, overleed hun kleinzoon Milo Van Regenmortel op amper zesjarige leeftijd na een gevecht van drie jaar tegen een neuroblastoom, een gezwel op een zenuwknoop. Enkele maanden voor zijn overlijden had zowat heel Herselt een ongekende solidariteit getoond door tijdens een benefietactie liefst 170.000 euro in te zamelen voor Milo’s peperdure immuuntherapie.

Het ontstaan van Tika & Pinakel is een rechtstreeks gevolg van het overlijden van hun kleinzoon Milo, zeggen Stef en Vera. “We zien dit als een tweede leven, een herstart. Er is een leven voor en na Milo. Het leven erna is helemaal anders en ook deze winkel is helemaal anders. Als Milo niet was overleden, was deze winkel er immers nooit geweest. Zijn overlijden heeft ons leven een andere wending gegeven.” De kever in het logo van Tika & Pinakel is dan ook een verwijzing naar Milo, die gepassioneerd was door allerlei soorten insecten.

In-house winkel

Opvallend is dat Stef en Vera geen aparte winkel uitbaten. De decoratiestukken en meubelen die ze verkopen staan immers verspreid in hun woning zelf. In hun hal, woonkamer en buitenkeuken staan er spulletjes, net zoals in een bovenruimte en twee logeerkamers. “Wij wonen inderdaad in onze winkel. Of winkelen in onze woning, het is maar hoe je het bekijkt (lacht). Het voordeel daarvan is dat onze klanten veel beter kunnen inschatten of iets ook in hun woning zou passen.”

Tika & Pinakel

Met Tika & Pinakel bieden Stef en Vera sobere, landelijke decoratie en meubelen aan. Allebei hebben ze een voorliefde voor die stijl. Dat kan gaan van kruiken, kandelaars en kransen tot zelfs een authentieke Chinese deur. “Tika en pinakel zijn ook twee producten die we verkopen. Een tika is een Indisch potje, een pinakel een torenspits. De namen van woonwinkels lijken nogal vaak op elkaar, dus wilden wij een unieke naam.”

Stef De Raes is ook nog zaakvoerder van The Sign Company, een bedrijf in lichtreclame, en staalconstructiebedrijf Staal & Co. “Ik beheer de winkel mee aangezien ik van thuis uit werk, maar de ideeën komen van Vera.”

Goodybag

Op zaterdag 3 en 4 oktober, telkens van 10 tot 17 uur, houden Stef en Vera hun eerste opendeurweekend. De eerdere vastgeprikte datums in april en augustus moesten telkens uitgesteld worden door corona. Komend weekend zullen er telkens maximaal 10 personen worden toegelaten. “Corona was wel een domper, want we konden onze winkel niet kenbaar maken. Nu kan enkel het weer nog roet in het eten gooien. Alle bezoekers krijgen van ons een goodybag met daarin informatie en producten over winkels en bedrijven in de streek. Betalende klanten krijgen nog een extraatje.”