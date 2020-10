Sociaal Huis schenkt 35 laptops aan kansarme gezinnen Wouter Demuynck

06 oktober 2020

21u28 1 Herselt Het OCMW van Herselt heeft besloten om 35 laptops te schenken aan kwetsbare gezinnen. Daarmee kunnen de kinderen van het gezin bijblijven met hun schoolwerk.

Uit de nauwe contacten die het OCMW tijdens de eerste coronagolf hield met kwetsbare gezinnen en scholen in Herselt, bleek duidelijk dat een laptop noodzakelijk is om bij te blijven met schoolwerk. Aangezien kwetsbare gezinnen evenwel vaak een laptop niet kunnen betalen, lopen de kinderen het risico leerachterstand op te lopen.

Kinderarmoede bestrijden

Het Sociaal Huis besloot daarom om 35 laptops, met een geschatte levensduur van minstens vijf jaar, te schenken aan kwetsbare gezinnen. Elk gezin met schoolgaande kinderen dat het OCMW actief begeleidt en andere na sociaal onderzoek rechthebbende gezinnen ontvingen vorige week hun laptop.

“Het bestrijden van kinderarmoede is één van de belangrijke punten in ons sociaal beleid. De verdeling van de laptops draagt hier zijn steentje in bij”, aldus schepen van Welzijn Elke Verlinden (Mensen Met Mensen).