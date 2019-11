Rode Neuzen Reporter Anouk organiseert op eigen houtje donutverkoop voor Rode Neuzen Dag. Haar motto? "Donut worry. Be Happy” Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Anouk Vandenbogaerde

05 november 2019

10u30 0 Herselt In oktober organiseerde Het Laatste Nieuws verschillende workshops voor leerlingen van Rode Neuzen Scholen. Leerlingen die graag verslaggever wilde worden over de acties in hun school, konden zich inschrijven als Rode Neuzen Reporter. Het resultaat kan je volgen op onze website! Vandaag een verslag van reporter Anouk.

In vrijetijdscentrum ‘De Mixx’ in Herselt ga ik, Rode Neuzen-jongerenreporter Anouk Vandenbogaerde (13), nu woensdag en zaterdag rode donuts verkopen voor Rode Neuzen Dag.

De Mixx biedt een grote mix van sporten aan. Zo kan je er onder andere dansen bij ‘Dansstudio Bouger’. “Ik dans hier al jaren en voel mij hier helemaal thuis. Ik heb ondertussen ook heel wat vrienden gemaakt. Dans kan echt helpen om helemaal jezelf te zijn en te laten zien wie je bent. Daarom wou ik graag hier in mijn dansschool een actie doen voor Rode Neuzen Dag. Want ik wil dat iedereen zich goed in zijn vel voelt.”

“Dans kan echt helpen om helemaal jezelf te zijn en te laten zien wie je bent”

Op woensdagnamiddag en zaterdag gaan er heel wat danslessen door in ‘De Mixx’. Er moeten dus een heleboel donuts gemaakt worden. En daar wou ‘Bakkerij Dons’ uit Wolfsdonk graag bij helpen. Normaal maken ze alleen de gewone roze, witte en bruine donuts, maar nu wou bakker Geert wel eens rode donuts maken speciaal voor Rode Neuzen Dag.

We willen zoveel mogelijk geld inzamelen, daarom verkopen we niet alleen donuts maar ook snoepzakjes, goodiebags, zelfgemaakte armbandjes en cuberdons of ‘neuzekes’. Iedereen is van harte welkom op woensdag vanaf 13u30 en op zaterdag vanaf 10u. Waar? Aan dansschool De Mixx, Asbroek 1A in Herselt. Bovendien hebben we op woensdag nog iets extra’s! Stan Hawkes (13) van onze dansschool is een getalenteerd ‘make-up artist’. Voor een klein ‘rodeneuzenbedrag’ zal hij jou voorzien van mooie make-up. We gaan ervoor! En vergeet niet: ‘Donut worry, be happy!’ Iedereen is van harte welkom op woensdag vanaf 13u30 en op zaterdag vanaf 10u.