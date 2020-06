Politie pakt Nederlander (32) op na schietpartij in Blauberg: “Mogelijk te maken met een drugsdeal” Wouter Demuynck

19 juni 2020

17u32 4 Herselt Het anders zo rustige Blauberg (Herselt) werd donderdagavond opgeschrikt door een schietpartij. Twee broers van 20 en 22 jaar raakten daarbij gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. Vermoedelijk heeft het incident te maken met een drugsdeal. In de nacht van donderdag op vrijdag kon de politie een 32-jarige man van Nederlandse afkomst inrekenen, nadat die zich met verdachte verwondingen had aangemeld bij een ziekenhuis in de buurt.

Het incident deed zich donderdagavond rond 20 uur voor aan een woning in de Groenstraat in het Herseltse gehucht Blauberg. De twee inwonende broers, van 20 en 22 jaar oud, raakten buiten met meerdere personen verwikkeld in een schermutseling.

Drugsgerelateerd

Volgens Kristof Aerts, woordvoerder bij het parket in Antwerpen, is tijdens die ruzie minstens één schot gelost. Daarbij raakten beide broers gewond. “Een van hen was ernstig gewond, maar is intussen stabiel. De verwondingen bij de andere broer zouden nogal meevallen. We gaan er vanuit dat het incident druggerelateerd is en mogelijk met een drugdeal te maken had”, aldus Aerts.

Poging tot doodslag

De politie kon in de nacht van donderdag op vrijdag een verdachte van de schietpartij oppakken. Het gaat om een 32-jarige man van Nederlandse afkomst. Hij is opgepakt op verdenking van poging tot doodslag en inbreuken op de drugswetgeving. “De man had zich enkele uren na de schietpartij aangeboden in een ziekenhuis in de buurt om zich te laten verzorgen. Hij had verwondingen opgelopen, maar het waren geen schotwonden”, vervolgt Aerts.

Verdachte verwondingen

“Het personeel in het ziekenhuis vond de aard van de verwondingen verdacht en bracht de politie op de hoogte. Dankzij speurwerk van de politie Zuiderkempen werd de link duidelijk. We hebben een gerechtelijk onderzoek gestart en er is een onderzoeksrechter gevorderd. De man verschijnt vandaag nog voor de onderzoeksrechter in Turnhout.” Het onderzoek naar de juiste omstandigheden wordt voortgezet door de federale gerechtelijke politie. Het parket kon niet meedelen of de speurders nog andere verdachten op het spoor zijn.

“Ik heb donderdagavond duidelijk een schot gehoord en er was heel wat tumult”, getuigt een buurtbewoner. “Ik ken de mensen niet echt, maar zoiets verwacht je niet in Blauberg.”