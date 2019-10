Plofkraak op bankkantoor in Herselt: buurvrouw staat oog in oog met gangster KV en Jef Van Nooten

06 oktober 2019

05u46

Herselt Aan de Aarschotsesteenweg in Herselt hebben onbekenden zaterdag kort voor middernacht een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta. Het gebouw is ernstig beschadigd, maar volgens Argenta werd er geen buit gemaakt. De buurtbewoners zijn erg onder de indruk.

De plofkraak gebeurde rond 23.40 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Het doelwit was een bankkkantoor van Argenta op de Aarschotsesteenweg (N19) in het centrum van Herselt. Het bankkantoor opende pas enkele weken geleden de deuren. Het gebouw liep zware schade op, maar volgens burgemeester Keymeulen zouden er geen stabiliteitsproblemen zijn. Er vielen ook geen gewonden.

“Het gebouw werd intussen vrijgegeven door de brandweer en het kantoor kan wellicht in de komende dagen weer opengaan”, liet Argenta zondagochtend weten in een korte persmededeling. De bank- en verzekeringsgroep laat ook weten dat de daders geen buit maakten.

Drie verdachten vluchten weg

Een getuige zag de vermoedelijke daders wegvluchten. “Het bankkantoor is gevestigd op de benedenverdieping van een appartementsgebouw, een inwoner zag na de feiten drie verdachten wegvluchten”, zegt Keymeulen.

De bewoners van het appartementsgebouw boven het Arenta-kantoor zijn erg onder de indruk van de plofkraak. “Ik hoorde tumult en gerommel”, getuigt Denise Michiels. “Aanvankelijk dacht ik dat er inbrekers in de fietsenberging waren. Ik durfde niet gaan kijken. Toen ik een luide knal hoorde, ben ik wel gaan kijken. Ik stond plots oog in oog met één van de daders. Hij droeg een bivakmuts. Dat beeld vergeet ik nooit. Hopelijk moet ik zoiets nooit meer meemaken.”

Overnacht bij buurman

Na de plofkraak durfde Denise de nacht niet in haar eigen flat doorbrengen. Ze overnachtte bij haar buurman Herman Van Cauwenbergh en zijn vrouw. “Ik was nog niet zo lang thuis, maar heb bij thuiskomst niks verdacht gezien”, zegt Herman. “Ik zat op het toilet toen ik een enorme knal hoorde. De knal was zelfs hoorbaar tot in Ramsel. Ik dacht dat er ergens in het gebouw een explosie was geweest. Toen ik buiten kwam, zag ik de ravage.”