Overleg over fietsstraat in Maria Gorettistraat en deel van Vest Wouter Demuynck

04 juni 2020

11u41 0 Herselt Op de gemeenteraad van eind mei ijverde oppositiepartij CD&V+2230 ervoor om van de Maria Gorettistraat en een deel van de Vest een fietsstraat te maken. Het gemeentebestuur van Herselt is het voorstel niet ongenegen, maar wil eerst in overleg treden met verschillende betrokkenen.

Raadslid Luc Peetermans (CD&V+2230) stelde voor om van de volledige Maria Gorettistraat, waar basisschool Ter Veste is gelegen, en een gedeelte van de Vest een fietsstraat te maken. “De Maria Gorettistraat is een smalle weg waar het moeilijk en gevaarlijk is om fietsers met een voertuig in te halen. Bovendien is deze straat gelegen langs de kleuter- en lagere school. Het gedeelte Vest dat hierbij aansluit bevat de toegang tot de parochiezaal, chirolokalen, jeugdhuis, gemeentelijke werkhal en lagere school. Het is aangewezen om fietsers hier maximale bescherming en ruimte te geven”, aldus Peetermans.

Overleg

Burgemeester Peter Keymeulen (N-VA) ziet het voorstel wel zitten, maar wil eerst een participatietraject opstarten. De meerderheid zal daarom het agendapunt, met als toevoeging dat er een participatietraject wordt opgestart, opnieuw ter stemming brengen op de volgende gemeenteraad. “We willen dit voorstel graag ondersteunen, maar willen eerst in overleg gaan met ouders, omwonenden, verkeersdeskundigen en de school. Vooral voor Vest lijkt me het advies van deskundigen wel nodig.”