Nieuwe zomerzoektocht ‘De Reeënridder’ in Hertberg Wouter Demuynck

24 juni 2019

18u27 0 Herselt Het provinciaal groendomein Hertberg in Herselt organiseert deze zomer met ‘De Reeënridder’ voor de tweede keer een nieuwe zomerzoektocht. Die is voor alle leeftijden en loopt vanaf vandaag, maandag 24 juni, tot en met vrijdag 13 september. De ‘Reeënridder’ is een natuurliefhebber die planten en dieren verdedigt en die helpers zoekt om mee het milieu te beschermen.

Na het succes van de eerste zoektocht vorig jaar neemt deze zomer ‘De Reeënridder’ bezoekers mee in een fantasiewereld doorheen Hertberg. Het domein biedt met de nieuwe zoektocht jong en oud de kans om natuur in een spel te integreren en zo te ontdekken. Al speurend en spelend ontdekken ze het speelbos tegenover taverne Mie Maan in Herselt.

Zowel natuurbeleving als -kennis komen aan bod. Leuke opdrachten zitten verstopt in bomen en struiken en je kan ook natuurkennis vergaren. De Reeënridder is een echte natuurliefhebber en trekt er regelmatig op uit om platen en dieren te verdedigen. Daarvoor is hij nog op zoek naar meer helpers.

De opdrachten in het speelbos zijn gericht op 8- tot 10-jarigen, maar ook jongere en oudere bezoekers kunnen genieten van de uitstap. Het bos van Hertberg is wel enkel toegankelijk te voet of met rolstoelen, loopfietsen en buggy’s met grote wielen.