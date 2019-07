Natuurpunt vormt betonnen weekendvijvers om tot biodiverse waterbuffers Wouter Demuynck

17u15 1 Herselt In natuurgebied De Langdonken in Herselt vormt Natuurpunt enkele verlaten weekendvijvers om tot natuurrijke watergebieden. Alle weekendhuisjes en verhardingen, waaronder een betonnen zwembad, worden verwijderd en de vijvers worden helemaal opgeschoond. Dat komt niet enkel de biodiversiteit ten goede, ook is er zo minder overstromingsgevaar aangezien het gebied als waterbuffer kan dienen.

Een drietal jaren geleden kocht Natuurpunt het perceel van twee hectare aan het uiteinde van de Donkstraat over van de vorige eigenaar. Met 180 hectare is een flink deel van natuurgebied De Langdonken al in handen van Natuurpunt. Aan de Donkstraat is een aannemer zes weken geleden gestart met de afbraak van de weekendhuisjes en acht vijvers. “De betonnen visvijvers en zwemvijvers en de huisjes breken we af en ook halen we alle verhardingen weg”, zegt Lon Lommaert van Natuurpunt. “We hopen dat hierdoor later een heel mooi natuurgebied zich kan ontwikkelen. Dat zal een gebied in de moerassfeer zijn dat vele hoeveelheden water zal kunnen bergen. Dat is immers de waarde van de Langdonken: een zeer nat gebied waar zeldzame planten groeien.”

De omvorming van de zone zal ook een gunstige invloed hebben op de fauna en flora. “We gaan de oevers van de vijvers afschuinen, zodat er later poelen met zuiver water overblijven. Die poelen of vennen zijn ideaal jacht- en voortplantingsgebied voor heel wat soorten libellen. Zelfs tijdens de werken werd al een boomvalk gezien die boven de vijvers op de libellen komt jagen. Het is qua biodiversiteit een zeer divers gebied, want we zitten op de grens van de Kempen met het Hageland. Daarbij komt ook dat dit een hydrologisch zelfstandig gebied is: het is weinig afhankelijk van de omgeving omdat de watervoorraad uit de grond komt. Het water is daardoor van nature heel zuiver en dat is essentieel voor de fauna en flora.”

Op het einde van dit jaar zouden de werken afgerond moeten zijn. Al is Natuurpunt wel nog op zoek naar bijkomende middelen. “Zeker de afvoer van de grond, het asbestpuin en het steenpuin is kostelijk uitgevallen, waardoor we nog op zoek zijn naar bijkomende plaatsen voor de grondafzet. Daarvoor zijn we nu volop aan het onderhandelen. Het afvoeren van al die grond is een vrij zwaar karwei. Vroeger heeft men in dit gebied niet gegraven omwille van de vijvers zelf, maar omwille van de grond die uit de vijvers kwam zodat men een halve meter tot een meter hoger kwam te zitten.”

De werken worden gefinancierd door de Vlaamse overheid en de Coca Cola Foundation, die wereldwijd tal van duurzame projecten ondersteunt.