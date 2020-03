Na passage in ‘The Sky is the Limit’: Frederik Laeremans brengt zijn Superbeton Gin op de markt Wouter Demuynck

09 maart 2020

15u22 2 Herselt Frederik Laeremans (32), zaakvoerder van Laeremans Superbeton uit Herselt, gaat zijn Superbeton Gin op de markt brengen. Het drankje verscheen eerder al ‘The Sky is the Limit’, waar te zien was dat Laeremans de gin aan al zijn werknemers schonk.

Frederik Laeremans is momenteel elke woensdag te zien in het Vier-programma ‘The Sky is the Limit’. In een van de afleveringen trakteerde hij zijn personeel op een zelf ontwikkelde gin: Superbeton Gin. Nadien steeg de vraag naar de spirit, waarop Laeremans besloot om de gin ook op de markt te brengen.

Hard en zacht

“Ik heb deze gin gemaakt als bedankje naar mijn personeel toe. De Superbeton Gin ademt respect voor mijn horecaverleden en passie voor mijn huidige professionele activiteit, wegenbouw. In deze gin ontmoeten hard en zacht elkaar”, vertelt Frederik Laeremans.

“Hard en ruw labeur zijn eigen aan wegenbouw. Vandaar een frisse gin, perfect voor wat verzachting na ’t werk. Als creatieveling die graag mensen individueel benadert, bijvoorbeeld met een speciale en persoonlijke attentie, kon ik niet anders dan deze Superbeton Gin maken.”

Rood fruit

De gin van 38 graden bevat cranberry, engelwortel, salie, bergamot, bergthee, rozemarijn, kaneel en alsem. Er wordt aangeraden om de gin te drinken in combinatie met gedroogd rood fruit en een originele tonic. De gin zal te verkrijgen zijn via de betere speciaalzaken.