Marcel en Godelieve vieren 50ste huwelijksverjaardag Wouter Demuynck

03 juni 2019

Marcel Geudens (72) en Godelieve Janse (70), woonachtig in de Kaaistraat in Bergom (Herselt), zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. De vonk tussen de twee sloeg over in dancing Het Hageland in Testelt. Samen hebben Marcel en Godelieve een dochter en twee kleinzonen. Marcel heeft altijd als metaalbewerker gewerkt, Godelieve bij de sigarenfabriek van Agio. Samen gaan ze telkens supporteren voor hun kleinzonen bij hun wedstrijden volleybal, een sport die Godelieve vroeger ook beoefende. Voorts gaan ze tweemaal per jaar op vakantie.