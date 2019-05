Man (95) op elektrische fiets sterft na dodehoekongeval WDH

24 mei 2019

13u56 0 Herselt Op het kruispunt van Dorp en de Wolfsdonksesteenweg in Herselt is vrijdagochtend iets voor 10 uur de 95-jarige fietser Fons Eyckmans om het leven gekomen bij een dodehoekongeval.

Een vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan richting Wolfsdonksesteenweg maar reed daarbij de 95-jarige man, die met een elektrische fiets reed, aan. Fons Eyckmans, uit Herselt zelf afkomstig, was op slag dood.

De chauffeur reed eerst verder omdat hij het ongeval niet gemerkt had, maar werd daarna tegengehouden door getuigen. Voor het parket geldt het dan ook niet als een poging tot vluchtmisdrijf. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval verder te onderzoeken. Het is al het tweede ongeval in twee dagen tijd op datzelfde kruispunt. Donderdag kwam een motorrijder er nog met lichte verwondingen vanaf na een aanrijding door een wagen.

Een buurtbewoner was na het ongeval van vrijdag een vijftal minuten later ter plaatse. “Het slachtoffer heb ik nog zien liggen. De brandweer kwam toen net aan, anders was ik zelf gaan helpen”, vertelt hij. “Twee ongevallen hier op twee dagen tijd: dat is toch niet normaal. Ik maak dagelijks gebruik van het kruispunt en volgens mij zit er ergens een fout in de verkeerslichten. De motorrijder die donderdag betrokken was hij het ongeluk ken ik persoonlijk. Hij had een gebroken enkel en enkele schaafwonden, maar heeft het ziekenhuis al wel mogen verlaten.”