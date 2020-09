Literair panelgesprek over Willem Elsschot met Michaël Pas, Assita Kanko en professor Marcel De Smedt in de bibliotheek Wouter Demuynck

29 september 2020

15u59 0 Herselt Op zondag 4 oktober staat in de bibliotheek van Herselt, ter ere van het Elsschotjaar, een literair panelgesprek op het programma met acteur Michaël Pas, politica Assita Kanko en professor Marcel De Smedt. De panelleden spreken onder meer over hun bewondering voor Willem Elsschot en de impact van de schrijver op hun leven.

De gemeente Herselt viert dit jaar het Elsschotjaar aangezien het 60 jaar geleden is dat de Vlaamse auteur gestorven is. De schrijver had een belangrijke band met Blauberg, want hij vertoefde tijdens zijn jeugdjaren vele zomervakanties in het Herseltse gehucht. Enkele maanden geleden werd al de Willem Elsschotwandeling voorgesteld en komend weekend staat er een literair panelgesprek in het teken van Elsschot op het programma in de bibliotheek.

Boekvoorstelling

Daarnaast zal Michaël Pas poëzie voordragen van Willem Elsschot, zoals hij eerder al deed tijdens het programma ‘Winteruur’ met Elsschots gedicht ‘Het Huwelijk’. Aangezien het in 2021 ook 100 jaar geleden is dat zijn roman ‘De Verlossing’ werd gepubliceerd, wordt zondag eveneens het boek ‘Strijd in het dorp: over De Verlossing van Willem Elsschot’ van Elsschot-kenner Koen Rymenants voorgesteld. Voor die plattelandsroman haalde Elsschot veelvuldig inspiratie uit zijn verblijf in Blauberg.

“In Herselt zijn we er trots op dat onze mooie natuur en ons gezellige deeldorp Blauberg zorgden voor inspiratie voor Willem Elsschot voor het schrijven van zijn literatuur. Met de activiteiten van het Elsschotjaar zorgen we voor extra aandacht voor zijn nog steeds sprankelende oeuvre”, aldus schepen van Cultuur Pieter-Jan Parrein (N-VA).

Het panelgesprek en de boekvoorstelling gaan zondag om 11 uur van start in de bibliotheek in Vrijetijdscentrum De Mixx.