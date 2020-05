Levenloos lichaam aangetroffen in woning Jurgen Geyselings

17 mei 2020

12u05 0

In Herselt is gisterenavond het lichaam gevonden van een man van Filipijnse afkomst. De 35-jarige man werd levenloos aangetroffen in zijn woning aan Dorp. De politie sluit kwaad opzet uit maar wat er zich juist heeft voorgedaan, daarnaar is het voorlopig nog gissen.

Er wordt momenteel een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de exacte doodsoorzaak van de man te achterhalen.