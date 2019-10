Knip in Veerlepad verdwijnt voorlopig Wouter Demuynck

01 oktober 2019

18u29 2 Herselt De gecontesteerde knip in Veerlepad, de verbindingsweg tussen de Diestsebaan en het centrum van Herselt, wordt voorlopig verwijderd in afwachting van overleg met de buurtbewoners. Er liggen drie alternatieven op tafel: een knip aan de kant van taverne Mie Maan of van het Veerlepad een belevenis- of fietsstraat maken. Dat besliste de gemeenteraad maandagavond.

Sinds het gemeentebestuur het paaltje in Veerlepad plaatste, heeft de knip al danig de gemoederen beroerd. Al snel startten enkele buurtbewoners met een petitie omdat ze het oneens waren met die beslissing, al waren er ook buurtbewoners die het paaltje een goede zaak vonden. Oppositiepartij CD&V+2230 toonde zich ook steeds een felle tegenstander van de maatregel - de partij voegde op de agenda van de gemeenteraad een agendapunt toe met als vraag om het paaltje weg te nemen en opnieuw in overleg te treden met de buurt. Normaal gezien zou de proefopstelling pas na zes maanden geëvalueerd worden, maar de evaluatie belandde twee maanden vroeger al op de gemeenteraad van afgelopen maandag. Enkele tientallen buurtbewoners kwamen opdagen om het dossier op te volgen. “We hebben voldoende informatie ingewonnen zodat we na vier maanden al versneld kunnen evalueren”, zei burgemeester Peter Keymeulen (N-VA).

Tijdelijk zone 30

“Het schepencollege heeft besloten om de knip voorlopig weg te nemen, ondanks tegenadvies van het verkeerscomité, om iedereen in een neutrale modus te krijgen. De knip heeft immers een sterke polarisatie veroorzaakt. We gaan de participatie opstarten met de buurt en andere actoren, en tijdens die periode zal de knip opgeheven worden. In die periode voeren we wel tijdelijk een zone 30 in en zullen we extra controleren of de tonnagebeperking van maximaal 5 ton wel nageleefd wordt.”

Het gemeentebestuur gaat nu in gesprek met de buurt met drie voorstellen op zak: de knip verplaatsen naar een andere locatie of van Veerlepad een belevenisstraat - auto’s kunnen door maar in de zomerperiode kan de weg afgesloten worden - maken. Ook met het voorstel van CD&V+2230, om van Veerlepad een fietsstraat te maken, gaat het bestuur aan de slag.

Mobiliteitsstudie

Op vraag van raadslid Kathleen Helsen (CD&V+2230) zal er ook een mobiliteitsstudie van het gebied uitgevoerd worden. “We staan open voor andere alternatieven en er kan ook voor een combinatie van alternatieven gekozen worden”, vervolgt Keymeulen. “Aangezien de polarisering zo groot is, kiezen we voor de participatie wel voor een andere aanpak. We gaan het actiecomité uitnodigen voor een gesprek en gaan alle mensen uit de buurt de gelegenheid geven om hun mening te geven in een individueel gesprek. Veel voorstanders hebben er immers moeite mee om hun mening hierover te geven.”

Van zodra de zone 30 is ingevoerd, zal de knip verdwijnen. Dat zal deze week nog gebeuren.