Kinderen basisschool De Bolster geven startschot aan bouw van nieuwe kinderopvang Wouter Demuynck

07 juli 2019

16u27 0 Herselt Leerlingen van vrije basisschool De Bolster uit Ramsel hebben zaterdag het startschot gegeven van de bouw van de nieuwe kinderopvang aan de Stationsstraat. Dat deden ze door een betonnen muurtje te onthullen waarin hun handen werden vereeuwigd.

In mei 2019 werd er gestart met het leggen van de funderingen voor de bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang. De kinderen van basisschool De Bolster staken alvast een handje toe door hun handen te vereeuwigen in een betonnen muurtje dat de samenwerking tussen de nieuwe BKO en de basisschool symboliseert. De onthulling van het muurtje afgelopen zaterdag was dan ook de ideale eerstesteenlegging van de kinderopvang.

De infrastructuur zal niet alleen dienen voor de kinderopvang. “Het gebouw is een moderne constructie uit prefabbeton met warme houten elementen. De kinderopvang komt op het gelijkvloers in een grote open ruimte met verrijdbare opbergkasten en wordt ingericht met volledig nieuw meubilair. Er is een grote, hoge speelruimte die door de kleuterschool ook als turnzaal gebruikt zal kunnen worden. De toiletjes zijn eveneens slim ingepland zodat de kleuters en het onderwijzend personeel ze tijdens de schooluren ook kunnen gebruiken”, klinkt het bij de architecten.

Op de eerste verdieping zijn er twee appartementen -zogenaamde LOI-woningen - voorzien die kunnen gebruikt worden als opvang voor gezinnen op de vlucht. Verder is er nog een vergaderruimte op de eerste verdieping die ook door verenigingen gebruikt kan worden. Het bouwen van de opvang zal in totaal 1,6 miljoen euro kosten.