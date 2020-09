Jeugdhuis De Choke krijgt wellicht nieuwbouw: “Renovatiekosten zijn gigantisch hoog” Wouter Demuynck

20 september 2020

16u47 0 Herselt Het Herseltse jeugdhuis De Choke krijgt wellicht een nieuwbouw op de huidige locatie aan Vest, waar het jeugdhuis is gevestigd in het oude zusterhuis. Dat is althans de voorkeur van het gemeentebestuur van Herselt, aangezien een nieuwbouw goedkoper zou uitvallen dan een renovatie. Een definitieve beslissing is er evenwel nog niet - het dossier moet sowieso nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad.

Jeugdhuis De Choke heeft er de laatste jaren al een ware odyssee opzitten. Hun gebouw aan de Westerlosesteenweg moesten ze in 2017 verlaten omdat de veiligheid er niet meer gegarandeerd kon worden. Na een tijdelijke oplossing bij StarMeal aan Stap had het vorige gemeentebestuur van CD&V een nieuw jeugdhuis voorzien in de nieuwbouw naast De Mixx, waar ook een tennishal en multifunctionele ruimte zouden komen.

Het nieuwe gemeentebestuur van N-VA en Mensen Met Mensen (MMM) besloot echter om het jeugdhuis uit die plannen te schrappen en gaf de jongeren onderdak in het voormalige zusterhuis aan Vest. Dat stond leeg na het vertrek van de laatste twee zusters en werd nadien aangekocht door de gemeente. Een renovatie drong zich wel op, maar zo ver komt het mogelijk niet. Enkele maanden geleden stelde het bestuur een architect aan om te berekenen hoeveel een afbraak en nieuwbouw zouden kosten.

Voorkeur voor nieuwbouw

“De renovatiekosten zijn gigantisch hoog. Het zou 445.000 euro kosten om het gebouw publiek toegankelijk te maken. Het gebouw gebruiken zoals het er nu staat is ook geen optie, dus leek het ons noodzakelijk om te berekenen wat het kost om het gebouw af te breken en een nieuwbouw te zetten. Met een ingeschatte kostprijs van 200.000 euro zou dat veel goedkoper uitvallen dan een renovatie”, zegt schepen van Jeugd Mireille Colson (N-VA).

“Gezien de kosten, durf ik wel stellen dat onze voorkeur zou uitgaan naar een nieuwbouw. Die voorkeur lijkt me makkelijk te verdedigen. We maken ons sterk dat we binnen ons budget kunnen blijven en dat we een mooie oplossing kunnen bieden voor het bestuur van het jeugdhuis. We hebben nu een eerste ontwerp gezien, maar het is nog altijd aan de gemeenteraad om definitief te beslissen. Ik hoop dat dat dit jaar nog kan, maar realistischer lijkt me begin volgend jaar.”

Omvormen tot doorgangswoning

Mocht de nieuwbouw er komen, zal het jeugdhuis in een industriële stijl opgetrokken worden. “We hebben een keuze gemaakt voor een staalconstructie dat een beetje box-in-box zal worden. Binnenin kan het bestuur van het jeugdhuis nog heel veel spelen met de ruimte, wat voor hen natuurlijk erg leuk is”, vervolgt Colson.

Bovendien is er ook over de invulling van het gebouw op langere termijn gedacht. “De nieuwbouw zou op een heel makkelijke manier kunnen omgevormd worden tot één of twee doorgangswoningen. Het kan altijd dat het jeugdhuis ooit ophoudt te bestaan. Er is dus ook een toekomstvisie aan gekoppeld.”