Inbrekers stelen zitmaaier en twee mountainbikes Jef Van Nooten

15 juni 2020

12u41 0

Dieven hebben ingebroken in de berging van een weekendverblijf aan de Westmeerbeeksesteenweg in Ramsel (Herselt). De eigenaar ontdekte tijdens het weekend dat er een zitmaaier en tweemountainbikes waren gestolen. Het was van 4 juni geleden dat hij ter plaatse was geweest. Het is niet duidelijk wanneer de inbraak precies heeft plaatsgevonden.