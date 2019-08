Inbrekers stelen geld bij landbouwbedrijf JVN

19 augustus 2019

18u54 0

In de Stationsstraat in Herselt is in de loop van het weekend ingebroken bij een landbouwbedrijf. De daders braken een poort open om binnen te geraken. De dieven gingen aan de haal met een aanzienlijke hoeveelheid cash geld uit de kassa.