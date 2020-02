Herseltsebaan tussen Averbode en Herselt afgesloten tot maandagmorgen 8 uur Toon Verheijen

16 februari 2020

21u08 0 Herselt De Herseltsebaan tussen Averbode en de grens met Blauberg (Herselt) is afgesloten tot maandagmorgen 8 uur door storm Dennis. Het is de burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes (CD&V) die de beslissing heeft genomen op aanraden van de brandweer.

“Ik heb die beslissing genomen op advies van de brandweer. Het risico bestaat dat nog bomen op de weg terecht komen. De Herseltsebaan in Averbode werd omstreeks 18 u afgesloten omdat in de buurt van de Grensstraat twee hoge Corsicaanse dennen afknapten en over de volledige breedte van de weg gingen. De kabels van de elektriciteit kwamen hierbij los.”