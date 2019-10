Herseltse kerken zetten deuren open voor cultuur Wouter Demuynck

03 oktober 2019

18u31 1 Herselt Vanaf oktober worden de deuren van alle Herseltse kerken enkele maanden opengesteld voor allerlei culturele en bezinnende activiteiten. Tot mei 2020 kan je er genieten van een streepje muziek, dans, literatuur of helemaal zen worden met een sessie yoga of tai chi.

“Herselt beschikt dan misschien niet over een cultureel centrum, het heeft wel een paar prachtige kerken”, klinkt het bij het bestuur. “Vandaar dat het idee ontstond om de kerken van de verschillende deeldorpen als een uniek decor te gebruiken voor bezinnende en culturele activiteiten, dicht bij de bevolking, om zo de uitstraling van Herselt op cultureel vlak te versterken.”

De cultuurdienst van Herselt stelde onder de titel ‘CC de Kerken’ een gevarieerd programma aan activiteiten samen die van oktober dit jaar tot mei 2020 afwisselend in de kerken van Bergom, Blauberg, Herselt en Ramsel zullen plaatsvinden. “Op vrijdagen worden er bezinnende activiteiten georganiseerd die zorgen voor de nodige zen na een drukke werkweek. Op zaterdagen ademen de kerken dan weer cultuur uit en kan je er onder meer genieten van muzikale voorstellingen, dans en literatuur.”

Willem Vermandere

Zo zijn er optredens van Willem Vermandere, een Afrikaans gospelkoor, de Ierse groep Ye Vagabonds en balletgroep Bouger. Lezingen over meditatie en hypnose en sessies yoga en tai chi zijn dan weer voorbeelden van bezinnende activiteiten. De sessie tai chi trapt op vrijdag 4 oktober om 20 uur ‘CC de Kerken’ op gang in de kerk van Ramsel. Het volledige programma is te vinden in de brochure, die bij elke inwoner van Herselt in de bus viel en die ook op de gemeentelijke website terug te vinden is.

Kaarten voor de culturele voorstellingen zijn te koop bij de cultuurdienst, in de bibliotheek van Herselt en aan het onthaal van het gemeentehuis. Voor de bezinnende activiteiten kan je je inschrijven via webshop.herselt.be.