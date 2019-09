Herseltse Gold Star Gin wint gouden medaille op prestigieuze wedstrijd in China en Hong Kong Wouter Demuynck

03 september 2019

De Gold Star Gin van de Herseltse ondernemers Christian De Gussem en Nadine Van Gulik heeft op de China Wine & Spirit Awards, de meest prestigieuze wedstrijd in die categorie in Hong Kong en China, een gouden medaille weggekaapt. De gin werd pas in juli 2019 gelanceerd, maar valt dus al meteen in de smaak. De Gold Star is een gedistilleerde roze gin op basis van jeneverbes, aardbei en frambozen en enkele geheime ingrediënten.

“Ik geloofde zelf steevast in mijn missie om een mooie, smakelijke en vooral kwalitatieve gin op de markt te brengen”, zegt Christian De Gussem. “Ik heb voor deze gin lang geëxperimenteerd met allerlei recepten en met de hulp van enkele specialisten hadden we afgelopen zomer iets unieks in de fles. Het publiek, de horeca en de echte kenners zijn onverdeeld enthousiast en dat maakt ons natuurlijk bijzonder trots. Ik ben nu volop in de weer om de gin op grote schaal wereldwijd op de markt te brengen.”