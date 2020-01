Herseltse bedrijfsleider maakt opwachting in The Sky is the Limit: “Kanker heeft mij niet in, maar net uit de hoek geslagen” Redactie

27 januari 2020

20u33 0 Herselt In plaats van zijn 30ste verjaardag zoals gepland in Mykonos te vieren, moest Frederik Laeremans (32) op zijn verjaardag in de zomer van 2017 chemotherapie ondergaan nadat bij hem kanker werd vastgesteld. De Herseltse zaakvoerder van Laeremans Superbeton vocht terug en doet zijn bedrijf floreren als nooit tevoren. Vanaf woensdag is hij een van de gezichten uit het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’. “Kanker heeft mij niet in, maar net uit de hoek geslagen.”

Het tv-programma op Vier gooit het ditmaal over een iets andere boeg. De nadruk komt te liggen op de leuze ‘from zero to hero’: harde werkers die het op eigen houtje gemaakt hebben. Dat Frederik Laeremans op de radar van maker Peter Boeckx kwam, is simpelweg omdat de twee elkaar al kenden.

“Ik ken Peter al een geruimde tijd, hij heeft nog tennisles aan mijn vader gegeven. Het klikte direct, maar ik was in het begin nog niet happig om deel te nemen. Ik voelde me te min voor de oude versie van The Sky is the Limit en had geen interesse om te doen alsof de wereld aan mijn voeten ligt. Nu is het echter een ander verhaal, met de nadruk op ‘the only way is up’. Het op eigen houtje maken is niet direct mijn verhaal, maar ik heb wel altijd hard gewerkt. Je moet vooral passie hebben - da’s een woord dat ik in het programma nogal vaak gebruik (lacht).”

Verjaardag

Frederik had begin 2017 de zaak nog maar overgenomen van zijn vader of er viel eind juni al een snoeihard verdicht: teelbalkanker met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. “Het ging allemaal zeer snel. De ene dag had ik een echografie laten doen, de dag erna moest ik al geopereerd worden. We hadden met vrienden gepland om mijn verjaardag op het Griekse eiland Mykonos te vieren, maar op mijn verjaardag op 15 augustus moest ik chemotherapie ondergaan. Dat heeft het me het meeste pijn gedaan, want dat was iets magisch waar ik naar uitgekeken had. Mijn mindset was wel altijd positief, ik heb eigenlijk weinig afgezien. Ik ben ook nooit bij de pakken blijven zitten. Vanuit mijn ziekenhuisbed werkte ik verder voor de zaak. Mijn ziekte me uit de hoek geslagen in plaats van erin.”

Intussen is Frederik volledig hersteld en hoeft hij enkel nog af en toe op controle te gaan. Na zijn ziekte heeft hij het roer evenwel niet drastisch omgegooid. “Ik ben misschien wel iets serieuzer geworden. Ik ben mij nog meer op mijn werk gaan oriënteren. Ook in het programma ligt de focus niet op de kanker die ik heb overwonnen. Ik heb dat nooit willen misbruiken om over te komen als ‘El Sympatico’.”

Of ik bekend zal worden door het programma? Ik ben gewoon mezelf, een boerke uit de Kempen Frederik Laeremans, zaakvoerder van Laeremans Superbeton

De kijker krijgt Frederik vooral te zien als zaakvoerder van Superbeton. “90% van de tijd ben ik met mijn job bezig, de rest gaat naar mijn vriendin en naar mijn petekind - da’s mijn oogappel. De periode van bloemetjes buitenzetten is voorbij. Tot mijn 25ste heb ik dat vaak gedaan, maar het is goed geweest.”

Derde generatie

Voor hij aan de slag ging bij het bedrijf was Frederik dan ook talrijke jaren actief in de horeca, zoals onder andere bij het management van discotheek Reflex in Westerlo. Nadien ging hij vier jaar aan de slag bij het familiebedrijf dat in 1965 werd opgericht door zijn opa, die destijds startte met één betonmixer. Toen Frederik de zaak van zijn vader overnam, besloot hij meteen de koe bij de horens te vatten. “Het is altijd een groot bedrijf geweest, maar voorheen ging het er nog iets rustiger aan toe. Ik wilde meteen boomen.”

Met resultaat: in 2018 verdubbelde de omzet van het bedrijf al meteen en in maart zal Superbeton verhuizen naar Aarschot, waar er dubbel zoveel ruimte zal zijn. Het huidige bedrijventerrein zal Superbeton ombouwen tot een kmo-zone.

De impact van een programma zoals The Sky is the Limit kan niet onderschat worden, beseft ook Laeremans. “Ik lijk wel een iceman, maar ik ben eigenlijk een gevoelig manneke. Ik probeer altijd iedereen te plezieren. Mocht iemand uit mijn omgeving slechte commentaar op mij hebben, dan zou ik me dat aantrekken. Anderzijds, als iemand uit pakweg Brugge mij een Jan mijn kloten vindt, dan is het maar zo. Ik weet wie mij dierbaar is. Of ik door het programma een bekend figuur zal worden? Het kan dat ze mij tot smaakmaker bombarderen, maar dat is absoluut niet de ambitie. Ik ben gewoon mezelf: een boerke uit de Kempen.”