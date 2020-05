Herselt voert Diftar-systeem in: “Niemand betaalt graag voor het afval van een ander” Wouter Demuynck

16u50 1 Herselt De gemeente Herselt stapt, als 25ste Kempense gemeente, vanaf 1 januari 2021 over naar het Diftar-systeem voor de ophaling van afval. Met dat systeem betalen inwoners per kilogram voor hun restafval en gft.

Maandagavond gaf de gemeenteraad van Herselt haar goedkeuring om toe te treden tot het Diftar-systeem, waarmee de gemeente haar afvalberg wil verkleinen en de kosten voor afvalverwerking wil beperken en eerlijker verdelen. De cijfers van de Kempense gemeenten die gebruik maken van Diftar pleiten in het voordeel van het systeem. Het aangeboden restafval daalde er met gemiddeld 30%, bij gft ging het zelfs gemiddeld om 50%.

Eerlijkere verdeling

Het principe dat de goede sorteerder wordt beloond en de vervuiler betaalt was voor de gemeente Herselt de belangrijkste drijfveer om Diftar in te voeren. “De kosten voor afvalverwerking dalen en worden ook eerlijker verdeeld. Gezinnen die heel goed sorteren en minder afval meegeven en bijvoorbeeld gft zelf composteren hebben een lagere afvalfactuur dan gezinnen die veel afval aanbieden. Niemand betaalt graag voor het afval van een ander”, klinkt het bij het bestuur.

De gemeente gaat financiële tussenkomsten voorzien voor bepaalde groepen zoals gezinnen met jonge kinderen of inwoners met medische problemen. In het najaar staan er ook verschillende inforondes gepland om alle inwoners duidelijk te informeren over de uitrol van het systeem en de overgangsmaatregelen.