Herselt heeft met ‘Klein Rome’ een nieuwe speeltuin voor de kinderen Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

15u48 2

Zondagnamiddag vond in Herselt aan vrijetijdscentrum de Mixx de officiële opening van de nieuwe speeltuin ‘Klein Rome’ plaats. Kinderen konden in de nieuwe speeltuin naar hartelust ravotten op de nieuwe speeltoestellen. Tal van andere activiteiten zoals grime, springkastelen, speurzoektochten en een tekenwedstrijd stonden er ook op het programma.

Herselt ligt geografisch gezien in een kom, omgeven door zeven heuvels. Net zoals dat met de Italiaanse hoofdstad Rome het geval is, en daarom werd het dorp vroeger in de volksmond wel eens ‘Klein Rome’ genoemd, vandaar dat de nieuwe speeltuin voortaan door het leven zal gaan met deze naam. De volksverhalen van deze zeven heuvels werden onderzocht en vertaald in zeven speelzones voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar oud. De verschillende speelzones die naar de zeven heuvels genoemd werden zijn: Molenberg, Ramselse Berg, Kapittelberg, Konijntjesberg, Venusberg, Hertberg en de Limberg. Vanwege de locatie van de nieuwe speeltuin is er ook een koppeling met het vrijetijdscentrum de Mixx, het Merodegebied en het natuurgebied Asbroek voorzien. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk samen te werken met clubs, partners en inwoners om zo iets te realiseren van en voor de gemeenschap.

Er werd ongeveer een jaar gelden gestart met de realisatie van de site ‘Klein Rome’ door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Herselt met financiële ondersteuning in de vorm van subsidies van de provincie, Vlaanderen en Europa binnen het programma voor Plattelandsontwikkeling. Voor de eigenlijke realisatie van de zone werd er samengewerkt door verschillende partijen. Onder andere het Alvermannenhutje en de wilgentunnel kwamen tot stand in samenwerking met studenten van de Thomas Moore Hogeschool, de toestellen werden geplaatst door de firma Eibe en de gemeentelijke arbeiders zorgden voor de verdere afwerking van ‘Klein Rome’.