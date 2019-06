Henri (80) al tweede keer in jaar tijd bestolen: dieven gaan aan de haal met 16 duiven Wouter Demuynck

17 juni 2019

17u25 1 Herselt Al voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd zijn er duiven gestolen bij duivenmelker Henri Menten (80) uit Herselt. In de nacht van vrijdag op zaterdag gingen dieven ervandoor met 16 duiven, nadat vorig jaar in april ook al 12 duiven ontvreemd werden. Aan opgeven denkt Henri echter niet. “Wat moet ik anders doen? Als ik ‘s morgens opsta, ga ik naar mijn duiven.”

Zoals elke ochtend ging Henri Menten, die in de Provinciebaan woont, zaterdag om 8 uur langs zijn duiventillen achteraan in zijn tuin. Vrijdagavond was alles nog in orde, maar zaterdagochtend bleek de duiventil waar zijn 16 volwassen mannetjesduiven zaten echter helemaal leeg te zijn.

Planten platgetrapt

Het doet Henri meteen terugdenken aan april 2018, toen dieven ook al aan de haal gingen met 12 duiven. Ook de modus operandi was hetzelfde. “Net als vorige keer zijn ze via een zijpaadje op het veld achter onze omheining geraakt. Het moeten meerdere personen zijn geweest, want het lange gras is helemaal platgelopen. Het is ook duidelijk te zien waar ze over de omheining zijn gekropen, want daar hebben ze mijn aardappelplanten platgetrapt”, vertelt Henri.

De dieven gingen uiteindelijk aan de haal met 16 mannelijke kweekduiven die allemaal in één duiventil zaten. De 10 vrouwelijke duiven en 25 jonge duiven, waarmee Henri nog wedstrijden speelt, bleven onaangeroerd. Hoeveel die 16 kweekduiven waard zijn, kan Henri moeilijk zeggen. “Dat hangt ervan af hoeveel iemand voor die duiven over heeft. Ik ben in elk geval niet van plan om er nog bij te kopen. Na de diefstal van vorig jaar had ik er nog twee bijgekocht, maar daarvan is nu alweer eentje gestolen. Ik heb gelukkig nog goede kameraden die me wel een duif zouden willen geven. Mijn duiventillen ga ik zeker extra beveiligen.”

Ondanks de nieuwe tegenslag denkt Henri er echter niet aan om zijn hobby op te geven. “Het pikt natuurlijk wel. Op het moment dat je bij die diefstal uitkomt, denk je er misschien even aan. Maar we zijn nu al enkele dagen verder en dan is dat voorbij. Wat moet ik anders doen? Als ik ‘s morgens opsta, ga ik naar mijn duiven. Zonder hen heb ik niks meer.”

Henri Menten is bovendien een bekende naam in de duivensport. Sinds 1973 doet hij al mee aan de wedstrijden, wat hij nu ook nog wekelijks doet. Al drie keer kroonde hij zich tot Belgisch kampioen, waarvan de laatste keer in 2014. Hij nam ook al verschillende keren deel aan de Olympiade, zoals in Zuid-Afrika (2001), Polen (2011) en Hongarije (2015). Op 9 juni van dit jaar haalde hij nog een fantastisch resultaat in een wedstrijd met 1386 duiven: zijn duiven behaalden de eerste, achtste, vijftiende, 21ste en 51ste plaats.

“In al die jaren voor april 2018 heb ik nooit te maken gehad met een diefstal in mijn duiventillen, met uitzondering van een poging tot diefstal in 1979. Het lijkt toch meer en meer te gebeuren. Er gaat te veel geld rond in de duivensport en ze kunnen je resultaten overal volgen. Vroeger kon je veel verdienen met prijzen van wedstrijden en waren de duiven niet veel waard, maar tegenwoordig zijn de duiven veel waard en verdien je een pak minder met wedstrijden.”