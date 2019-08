Gratis werelddansfeest op kerkplein van Bergom Wouter Demuynck

30 augustus 2019

Op het kerkplein van Bergom, aan Hoge Dreef 1, vindt zondag van 14 tot 17 uur een gratis werelddansfeest plaats. Je kan op een gezellig terras naar de dansers kijken en iets lekkers drinken of je kan zelf ook meedansen.

Het dansfeest wordt begeleid door dansvereniging Melodia uit Nijlen. Ze leren leuke en eenvoudige dansen aan zodat iedereen kan meedansen. Kringdansen, lijndansen, rij- of sliertdansen: moderne hedendaagse en traditionele dansen van over heel de wereld komen aan bod. Er is geen ervaring nodig en je kan ook zonder partner komen.