Graffiti-artiest Pieter (21) tovert oude bus van De Lijn om tot schoolbus voor De Bolster Wouter Demuynck

25 mei 2020

17u21 10 Herselt De leerlingen van basisschool De Bolster uit Ramsel (Herselt) worden voortaan vervoerd met een bijzondere schoolbus. Graffiti-artiest Pieter Van den Bergh (21), eveneens uit Herselt afkomstig, nam een oude bus van De Lijn onder handen en toverde ze om tot een kleurrijke schoolbus die volledig in de huisstijl van De Bolster past.

Een tijdje geleden besloot het schoolbestuur van De Bolster om tot de aankoop van een oude bus van De Lijn over te gaan. Rondrijden in de typische wit-gele kleuren van De Lijn was uiteraard geen optie, dus moest de school naar een oplossing zoeken om de bus van een nieuw uiterlijk te voorzien. “Met gewone stickers zouden de vroegere kleuren nog zichtbaar zijn. Daarom hebben we aan Pieter gevraagd om onze bus te versieren, nadat hij eerder al in onze kleuterschool een graffitimuur had gemaakt”, zegt Lieve Smets, voorzitter van het oudercomité.

Mooie toekomstvisie

Graffiti-artiest Pieter Van den Bergh (21), het oudercomité en de leerkrachten kwamen samen tot een consensus voor het ontwerp, waarin allerlei elementen van De Bolster verwerkt zitten. “De kastanjebomen en de bolster verwijzen naar de naam van onze school. Daarnaast staat aan de ene kant van de bus een jongen en aan de andere kant een meisje. Zij vertonen een zekere verwondering een blijdschap, zaken die we in onze school erg belangrijk vinden”, vervolgt Smets. “Met de bus willen we de boodschap uitdragen dat we onze kinderen willen laten groeien met een mooie toekomstvisie.”

Droomjob

Pieter, die reclame studeert aan Sint-Lucas in Gent en onder de artiestennaam Piroeh werkt, is sinds begin dit jaar aan de slag als student-ondernemer. Zo kan hij een centje verdienen aan opdrachten en kan hij ook de nodige ervaring opdoen.

“Ik doe dit al van jongs af aan als hobby en het is mijn droom om hiervan in de toekomst mijn beroep te maken. Bij De Bolster spoot ik eerder al een muur en in de rest van Herselt heb ik ook al veel jobs gedaan. Momenteel heb ik nog vijf lopende opdrachten. Ik begin dus al wel wat werk te krijgen. Mijn opdrachten kunnen variëren van een beeltenis van Mickey Mouse tot meer realistische portretten - ik pas me graag aan de wensen van de klant aan.”

Vertraging

Sinds vrijdag is de bus helemaal vertrekkensklaar om de leerlingen van De Bolster te vervoeren. Het bespuiten van de bus nam ongeveer een week in beslag, maar het project van Pieter liep nog een maand vertraging op doordat zijn bestelling beschermvernis een tijdlang niet geleverd kon worden wegens de coronacrisis.

Wie nog meer graffiti-kunstwerkjes van Pieter wil bewonderen, kan een kijkje nemen op zijn Instagrampagina @piroeh_one.