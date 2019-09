Goud voor Petrus en Anna Wouter Demuynck

16 september 2019

Petrus Pauwels (78) en Anna Van Opstal (72) vierden op 13 september hun 50ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in café Het Kelderke in Westmeerbeek en hebben een zoon en een kleindochter. Anne werkte zo'n 13 jaar bij de sigarenfabriek van Agio in Geel, Petrus was 22 jaar aan de slag in een zetelfabriek in Aarschot. In haar vrije tijd houdt Anna graag haar huis netjes, Petrus houdt zich dan weer graag bezig met tuinieren en de vijver van zijn zoon te onderhouden.