Goud voor Jos en Lisette Wouter Demuynck

03 juni 2019

16u31 1

Het echtpaar Jos Luyten (72) en Lisette Van Opstal (71) uit Ramsel (Herselt) viert dit jaar hun gouden huwelijksjubileum. Zij ontmoetten elkaar in een dancing in Ramsel en hebben samen één kind. Jos werkte vroeger bij Renault, Lisette was werkzaam bij Agfa-Gevaert. In haar vrije tijd houdt Lisette zich graag bezig met breien en haken, Jos met vissen en vogels kweken.