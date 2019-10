Gilberte en Achiel vieren gouden huwelijksjubileum Wouter Demuynck

28 oktober 2019

20u42 0

Achiel Van Bael (71) en Gilberte Timmermans (71) uit Ramsel (Herselt) vierden in oktober hun 50ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar heeft samen één dochter en twee kleinkinderen - een tweeling - en ontmoette elkaar voor het eerst in de Ramselse dancing Edelweis. Achiel ging eerst aan de slag bij een lederfabriek, een steenbakkerij en een plasticfabriek. Op zijn 21ste begon hij als buschauffeur en twee jaar later werd hij vrachtwagenchauffeur, een beroep dat hij tot zijn pensioen heeft uitgeoefend.

Gilberte werkte bij distillerie De Torens in Aarschot, bij dezelfde plasticfabriek waar Achiel een tijdje werkte en ten slotte bij sigarenfabriek Vanderelst in Leuven. In 1992 moest ze stoppen met werken nadat ze thuis een ongeval had gehad. In zijn vrije tijd deed Achiel in zijn jongere jaren aan motorcrossen, momenteel legt hij zich toe op het leren van accordeon spelen.